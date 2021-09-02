Легенду світового боксу зґвалтували в 13 років: він розкрив відверті подробиці

Знаменитий Оскар Де Ла Хоя розповів, як у дитинстві його позбавили цноти.

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хоя перед поверненням на ринг зізнався, що в дитинстві був зґвалтований. За словами боксера, це сталося, коли йому було 13 років.

"Мене зґвалтували в 13 років. Це зробила жінка. Вона була набагато старшою за мене. Їй було понад 35 років. Це сталося на турнірі з боксу на Гавайських островах. Тобто я не просто втратив цноту в 13 років. Мене її позбавили, я був зґвалтований.

Ця штука досі болить. Ця штука сидить глибоко всередині. І ви не знаєте, що станеться, коли вона вирветься назовні. Ви просто сподіваєтеся забути про все", - розповів Де Ла Хойя в інтерв'ю Los Angeles Times.

У суботу, 11 вересня, Де Ла Хойя вперше від 2008 вийде на ринг. "Золотий хлопчик" проведе бій з колишнім чемпіоном UFC бразильцем Вітором Белфортом.

На рахунку легендарного американського боксера 45 поєдинків на професійному рингу: 39 перемог (30 - нокаутом) і 6 поразок. Він володів найпрестижнішими поясами в різних вагових категоріях, а також є олімпійським чемпіоном Барселони-1992.

Раніше ТСН Проспорт писав, що легендарний боксер Менні Пак'яо повернувся на ринг, але зазнав поразки. Тепер 42-річний філіппінець розмірковує над тим, щоб балотуватися в президенти своєї країни.

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