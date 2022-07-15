Легенду світового боксу звинуватили у двох випадках зґвалтування: він все категорично заперечує

Колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Джорджа Формана звинувачують у сексуальному насильстві над двома жінками, яке нібито відбулося близько 50 років тому.

Дві жінки, батьки яких працювали з боксером в 1970-ті роки, стверджують, що Джордж Форман зґвалтував їх.

Про це повідомляє TMZ Sports.

Водночас сам 73-річний американець категорично відкидає звинувачення у зґвалтуванні. За його словами, жінки просто хочуть виманити в нього гроші. Форман заявив, що збирається відстоювати своє чесне ім'я в суді.

"Протягом останніх 6 місяців дві жінки намагалися вимагати у мене і моєї сім'ї мільйони доларів. Вони помилково стверджують, що я вчинив сексуальне насильство над ними понад 45 років тому, в 1970-х. Я рішуче і категорично заперечую ці звинувачення.

Я пишаюся репутацією, яка для мене важлива не менше, ніж спортивні досягнення, і мене не залякати безпідставними погрозами і брехнею. Я завжди керувався і буду керуватися вірою і довірою до Бога. Буду працювати з адвокатами, щоб повністю викрити схему моїх обвинувачок і захистити себе в суді. Я не вступаю в бійки, але і не тікаю від них", - сказав Форман.

Джерело зазначає, що обидві жінки вимагають, щоб боксер виплатив їм по 12,5 млн доларів. Справу вже передали до суду Лос-Анджелеса.

Джордж Форман - легендарний американський боксер, олімпійський чемпіон 1968 року, був абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Володів поясами WBC (1973 - 1974), WBA (1973 - 1974, 1994 - 1995), IBF (1994 - 1995).

За свою кар'єру він провів 81 бій, здобув 76 перемог (68 - нокаутом) і зазнав п'яти поразок. 1994 року Форман став найстаршим чемпіоном світу з боксу в історії хевівейту, завоювавши титули WBA і IBF у віці 45 років та 9 місяців.

Нагадаємо, Володимир Кличко планував своє повернення на ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана. У березні Кличко-молодший відсвяткував своє 46-річчя, тому потенційна перемога в титульному бою дозволить українцю встановити новий рекорд. Однак Володимиру довелося відкласти свою мрію через війну з Росією.

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