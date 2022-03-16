Легіонер "Динамо" продовжує допомагати українській армії (фото)

Словенець придбав партію бронежилетів.
Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич, який нині грає за варшавську "Легію", продовжує допомагати українським захисникам у боротьбі з російськими окупантами.
Футболіст відправив до України партію бронежилетів, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Раніше повідомлялося, що Вербич вже допомагав українській армії. Дівчина словенського футболіста Альвіна повідомила, що він придбав дрон із тепловізором для українських військових.
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