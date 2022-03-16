Легіонер "Динамо" продовжує допомагати українській армії (фото)

Словенець придбав партію бронежилетів.

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич, який нині грає за варшавську "Легію", продовжує допомагати українським захисникам у боротьбі з російськими окупантами.

Футболіст відправив до України партію бронежилетів, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Вербич вже допомагав українській армії. Дівчина словенського футболіста Альвіна повідомила, що він придбав дрон із тепловізором для українських військових.

Читайте також:

"Кров і на ваших руках": Володимир Кличко звернувся до тих, хто продовжує співпрацю з Росією

Андрій Шевченко поселив у своєму домі в Лондоні біженців з України

Послані в напрямку російського корабля: CAS відмовився призупинити єврокубковий "бан" клубів РФ