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Легіонер "Динамо" продовжує допомагати українській армії (фото)

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Легіонер "Динамо" продовжує допомагати українській армії (фото)

ФК Динамо Київ

Словенець придбав партію бронежилетів.

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич, який нині грає за варшавську "Легію", продовжує допомагати українським захисникам у боротьбі з російськими окупантами.

Футболіст відправив до України партію бронежилетів, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше повідомлялося, що Вербич вже допомагав українській армії. Дівчина словенського футболіста Альвіна повідомила, що він придбав дрон із тепловізором для українських військових.

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