Легіонер "Динамо", який допоміг українській армії, тимчасово перейшов у польський клуб

Легіонер "Динамо", який допоміг українській армії, тимчасово перейшов у польський клуб

Беньямін Вербич виступатиме до кінця сезону за "Легію".

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич продовжить кар'єру у варшавській "Легії".

Словенський вінгер гратиме за польський клуб до кінця поточного сезону. Про це повідомляє київський клуб на офіційній сторінці в Facebook.

Зазначимо, що ФІФА через вторгнення РФ призупинила контракти легіонерів, які виступають в Україні. Саме завдяки цьому Вербич отримав можливість перебратися до чемпіонату Польщі.

Від 1 липня його контракт з "Динамо" буде поновлено, і словенець продовжить виступати за "біло-синіх".

Раніше повідомлялося, що Вербич передав допомогу українській армії. Дівчина словенського футболіста Альвіна повідомила, що він придбав дрон із тепловізором для українських військових.

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