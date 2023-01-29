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Легіонер "Шахтаря", який залишив Україну через повномасштабну війну, перебрався до клубу АПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Легіонер "Шахтаря", який залишив Україну через повномасштабну війну, перебрався до клубу АПЛ

Тете / twitter.com/LCFC

Бразилець Тете, контракт якого досі належить "гірникам", виступатиме за "Лестер".

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тете перейшов до англійського "Лестера".

Про підписання контракту з 22-річним бразильцем "лисиці" оголосили у себе в Twitter.

Клуб англійської Прем'єр-ліги орендував футболіста до кінця поточного сезону.

"Дуже радий бути тут. Я вже бачив стадіон – він чудовий. Можу уявити, якою буде атмосфера з великою кількістю уболівальників на трибунах. Сподіваюся, вони будуть раді моїй грі. Хочу забити багато голів та віддавати результативні передачі", – прокоментував Тете свій перехід до "Лестера".

Нагадаємо, Тете 2019 року перебрався до "Шахтаря" з бразильського "Греміо" за 15 мільйонів євро. У складі "гірників" бразильський вінгер провів 108 матчів, в яких забив 31 гол та віддав 15 асистів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він призупинив контракт із донеччанами завдяки новому трансферному правилу ФІФА, яка дозволила легіонерам з УПЛ, а також чемпіонату Росії в односторонньому порядку призупиняти угоди зі своїми клубами.

Наприкінці березня 2022 року Тете на правах оренди перейшов до французького "Ліона", за який провів 30 матчів, відзначившись 8 голами і 10 асистами.

Зазначимо, що контракт Тете з "гірниками" чинний до грудня 2023 року. Донецький клуб ризикує безкоштовно втратити гравця, трансферна вартість якого оцінюється в 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, "Шахтар" оскаржить рішення CAS, який відхилив позов донецького клубу проти ФІФА у справі про відшкодування збитків, завданих запровадженням організацією особливого трансферного правила у зв'язку з повномасштабним вторгнення РФ до України.

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