Легко не буде: стали відомі суперники "Динамо" на літніх тренувальних зборах

Команда Луческу готуватиметься до нового сезону у Швейцарії.

Київське "Динамо" представило спаринг-партнерів, з якими проведе контрольні матчі на літніх тренувальних зборів у Швейцарії.

"Біло-сині" розпочнуть перший збір 28 червня. Під час нього підопічні Мірчі Луческу зіграють чотири поєдинки.

Перший тренувальний збір:

1 липня. 20:00. "Динамо" - "Базель" (Швейцарія)

3 липня. 16:00. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцарія)

5 липня. Ім’я суперника буде оголошено пізніше.

7 липня. 17:00. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцарія)

У день четвертого контрольного матчу футболісти "Динамо" повернуться до Києва і отримають кілька вихідних.

А вже 10 липня "біло-сині" вирушать до Швейцарії на другий тренувальний збір, який триватиме до 20 липня. Там столичний клуб проведе ще чотири матчі.

Другий тренувальний збір:

10 липня. "Динамо" - "Серветт" (Швейцарія)

14 липня. "Динамо" - "Сьон" (Швейцарія)

17 липня. "Динамо" - "Ніцца" (Франція)

20 липня. "Динамо" - "Атлетик" (Іспанія)

У сезоні-2020/21, який для "біло-синіх" був першим під керівництвом Луческу, вони виграли всі внутрішні трофеї (Суперкубок, чемпіонат, Кубок України), а також дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Динамо", як переможець УПЛ, безпосередньо потрапило до групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22. Своїх суперників динамівці дізнаються під час жеребкування групового раунду 26 серпня.

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