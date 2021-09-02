Легкоатлетці з Кабо-Верде освідчилися після забігу на Паралімпіаді-2020: дуже зворушливі кадри (відео)

Легкоатлетці з Кабо-Верде освідчилися після забігу на Паралімпіаді-2020: дуже зворушливі кадри (відео)

Спортсменка відповіла згодою.

Легкоатлетка з Кабо-Верде Кеула Нідрея Перейра Семеду, незважаючи на не найвдаліший виступ у забігу на 200 метрів на Паралімпіаді-2020, стала однією з героїнь сьогоднішнього дня Ігор у Токіо.

Спортсменка не змогла кваліфікуватися до півфіналу в дисципліні, прибігши до фінішу лише четвертою. Однак після забігу на неї чекав сюрприз, який скрасив невдачу.

Коханий Семеду, який також був її гідом на біговій доріжці, просто перед камерами освідчився своїй дівчині, ставши перед нею на коліно. Легкоатлетка відповіла згодою.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women's 200m T11 Heat 4 event. #YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb — SABC Sport (@SPORTATSABC) September 2, 2021

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, німецький футболіст у прямому ефірі зробив пропозицію коханій на Олімпіаді-2020.

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