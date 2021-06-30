Легкої прогулянки не вийшло: Світоліна у бойовому матчі подолала стартове коло Wimbledon

Легкої прогулянки не вийшло: Світоліна у бойовому матчі подолала стартове коло Wimbledon

Українці знадобилося три сети для перемоги над бельгійкою Елісон ван Ейтванк.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 WTA) обіграла бельгійку Елісон ван Ейтванк (№57 WTA) у першому раунді основної сітки Wimbledon.

Напружений поєдинок ривав 1 годину та 44 хвилини. Наша співвітчизниця без проблем виграла першу партію, але розгромно поступилася в другій. На вирішальний сет Еліна зібралася і довела справу до перемоги. У підсумку - 6:3, 2:6, 6:3 на користь найкращої тенісистки України.

A brilliant contest @ElinaSvitolina overcomes Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3 to seal a spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/d8SRPkqmXj — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

У другому колі Світоліна зіграє з представницею Польщі Магдою Лінетт (№44 WTA).

Раніше ТСН Проспорт писав, що українська тенісистка Марта Костюк вийшла у друге коло Wimbledon, сенсаційно перемігши імениту представницю Нідерландів Кікі Бертенс.

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