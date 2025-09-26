- Дата публікації
Легенда "Барселони" та збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
Серхіо Бускетс повісить бутси на цвях після закінчення сезону МЛС.
Іспанський півзахисник "Інтера" Маямі Серхіо Бускетс оголосив про те, що завершить кар'єру після закінчення поточного сезону МЛС.
"Від щирого серця дякую всім вам і футболу за все. Ви завжди будете частиною цієї прекрасної історії", – написав 37-річний іспанець у своєму Instagram.
Бускетс є вихованцем каталонської "Барселони", у системі якої перебував від 2005 року, а за першу команду дебютував у вересні 2008-го. Серхіо провів за "синьо-гранатових" 722 матчі у всіх турнірах, забив 18 голів та віддав 46 асистів.
За цей час він 9 разів ставав чемпіоном Іспанії, по 7 разів – володарем Кубка і Суперкубка країни. Крім того, Серхіо тричі виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА.
Влітку 2023 року Бускетс залишив "Барселону" та в статусі вільного агента приєднався до "Інтера" Маямі, за який сумарно відіграв 105 матчів, забив один гол і зробив 15 результативних передач.
За збірну Іспанії півзахисник провів 143 матчі та забив 2 голи. Разом з національною командою Серхіо виграв чемпіонат світу-2010 та чемпіонат Європи-2012.
Раніше повідомлялося, що колишній гравець "Барселони" та чемпіон світу з футболу оголосив про завершення кар'єри в 31 рік.