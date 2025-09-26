Легенда "Барселони" та збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри

Серхіо Бускетс / © Associated Press

Іспанський півзахисник "Інтера" Маямі Серхіо Бускетс оголосив про те, що завершить кар'єру після закінчення поточного сезону МЛС.

"Від щирого серця дякую всім вам і футболу за все. Ви завжди будете частиною цієї прекрасної історії", – написав 37-річний іспанець у своєму Instagram.

Бускетс є вихованцем каталонської "Барселони", у системі якої перебував від 2005 року, а за першу команду дебютував у вересні 2008-го. Серхіо провів за "синьо-гранатових" 722 матчі у всіх турнірах, забив 18 голів та віддав 46 асистів.

За цей час він 9 разів ставав чемпіоном Іспанії, по 7 разів – володарем Кубка і Суперкубка країни. Крім того, Серхіо тричі виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА.

Влітку 2023 року Бускетс залишив "Барселону" та в статусі вільного агента приєднався до "Інтера" Маямі, за який сумарно відіграв 105 матчів, забив один гол і зробив 15 результативних передач.

За збірну Іспанії півзахисник провів 143 матчі та забив 2 голи. Разом з національною командою Серхіо виграв чемпіонат світу-2010 та чемпіонат Європи-2012.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець "Барселони" та чемпіон світу з футболу оголосив про завершення кар'єри в 31 рік.