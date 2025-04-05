Легенда "Баварії" та чемпіон світу залишить клуб після завершення сезону

Томас Мюллер / © Associated Press

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Німецький півзахисник "Баварії" Томас Мюллер залишить клуб після завершення сезону-2024/25.

Про це 35-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Після великої кількості спекуляцій про мою особистість останнім часом, цим листом я хотів би скористатися нагодою, щоб надати ясності. Навіть після всіх цих років, незалежно від моїх хвилин на полі, я все ще насолоджуюся грою в футбол з хлопцями і боротьбою за титули. Я міг би добре уявити цю роль і наступного року. Однак клуб свідомо вирішив не вести зі мною переговорів про новий контракт на наступний сезон. Навіть якщо це не відповідало моїм особистим бажанням, важливо, щоб клуб дотримувався своїх переконань. Поважаю цей крок, який точно не був легким для Ради та Наглядової ради.

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Я відчуваю вдячність від всіх причетних за мій довгий час у "Баварії" і відчуваю глибоку радість від того, як минули ці 25 років. Через стільки чудових спільних моментів я назавжди буду пов'язаний з "Баварією" та з вами.

Тепер повністю будемо зосереджені на наших цілях у спортивному сезоні. Для мене було б мрією знову привезти додому чемпіонство і в кінці травня вийти до довгоочікуваного фіналу Лігу чемпіонів. Я віддам за це все!

Дякую за все, що було і за все, що ще попереду. Завжди вперед, "Баваріє", – написав Мюллер.

Томас – вихованець "Баварії". Він перебуває у структурі мюнхенського клубу від 2000 року, а за головну команду дебютував 2009 року.

Мюллер провів у складі "Баварії" 743 матчі, відзначившись 247 забитими м'ячами та 273 гольовими передачами.

У його активі 32 виграні трофеї з мюнхенським клубом: 12 чемпіонств Бундесліги, 6 Кубків і 8 Суперкубків Німеччини, 2 перемоги в Лізі чемпіонів, 2 Суперкубки УЄФА та 2 тріумфи на Клубному чемпіонаті світу.

Мюллер є абсолютним рекордсменом "Баварії" за кількістю зіграних матчів за мюнхенський клуб. Торік він обійшов за цим показником легендарного голкіпера Зеппа Маєра.

Томас є третім найкращим бомбардиром в історії "Баварії". Більше за нього забивали за мюнхенців лише Герд Мюллер і Роберт Лєвандовські.

Нагадаємо, Мюллер є чемпіоном світу 2014 року в складі збірної Німеччини. За Бундестім він виступав від 2010 до 2024 року, зігравши 131 матч і забивши 45 голів.

Раніше повідомлялося, що інший переможець ЧС-2014 Матс Гуммельс оголосив про завершення кар'єри після завершення поточного сезону.