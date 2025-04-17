Легенда "Баварії" зрівнявся з Мессі та увійшов до топ-3 за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Томас Мюллер / © Associated Press

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Півзахисник мюнхенської "Баварії" Томас Мюллер наздогнав аргентинця Ліонеля Мессі за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів.

Поєдинок-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ проти міланського "Інтера" став для 35-річного німця 163-ю грою в турнірі.

Таку ж кількість матчів у найпрестижнішому єврокубку має у своєму активі Мессі. Тепер Томас і Ліонель ділять третє місце за цим показником.

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Більше за них у Лізі чемпіонів грали тільки видатні ексфутболісти мадридського "Реала" – голкіпер Ікер Касільяс (177) та форвард Кріштіану Роналду (183), який є абсолютним рекордсменом за кількістю матчів у ЛЧ.

Раніше повідомлялося, що Мюллер залишить "Баварію" після завершення поточного сезону.

Нагадаємо, "Баварія" програла "Інтеру" з рахунком 3:4 за сумою двох зустрічей (1:2, 2:2) та вилетіла з Ліги чемпіонів.