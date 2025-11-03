Легенда "Динамо" дав прізвисько Ярмоленку після матчу з "Шахтарем" і звернувся до Суркіса

Андрій Ярмоленко в матчі з "Шахтарем" / © ФК Динамо Київ

Колишній форвард київського "Динамо" Віктор Леоненко прокоментував центральний матч 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26, у якому "біло-сині" програли донецькому "Шахтарю".

Експерт дав прізвисько вінгеру столичної команди Андрію Ярмоленку за те, що той під час гри схопив за горло захисника "гірників" Валерія Бондаря.

"Душитель. Розумієш, одна справа, якби Ярмоленка зрубали у підкаті, по ахіллах ззаду вдарили, в коліно, а так – то й відмазки немає. Ярмоленко взяв і ледь не задушив бідолашного Бондаря. Так що тепер в нього прізвисько – душитель", – сказав Леоненко для Sport-express.ua.

Також Леоненко розкритикував гру Ярмоленка на позиції нападника.

"Мені цікаво, хто Шовковському сказав, що Ярмоленко нападник? Ну забив раз-два, то що? У "Динамо" і Гармаш свого часу частенько забивав. Навіть не знаю, що з таким нападом "Динамо" ловити в єврокубках", – сказав Леоненко.

Крім того, Віктор звернувся до президента київського клубу Ігоря Суркіса.

"Динамо" може фінішувати четвертим перед зимовою перервою… Цілий тайм, тайм, б***ь, команда не б'є по воротах! Цікаво в Ігоря Михайловича запитати, а йому подобається, коли його команда "у квадрат" грає 45 хвилин? Навіть і не знаю, що б я з командою та тренером (на місці Суркіса) зробив...", – резюмував Леоненко.

Зазначимо, що Леоненко – легенда "Динамо". Він грав за "біло-синіх" від 1992 до 1998 року, здобувши з командою чотири титули чемпіона України (1993, 1994, 1995, 1996) та два національні Кубки (1993, 1996).

Також Віктор від 1992 до 1996 року виступав за збірну України, провів 14 матчів і забив 6 голів.

Нагадаємо, Класичне на "Арені Львів" завершилося перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1 . Підопічні Арди Турана взяли реванш у "Динамо" за поразку (1:2) в матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Таким чином, "Шахтар" перервав безпрограшну серію "Динамо" в УПЛ, яка була рекордною в історії столичного клубу.

Перемога над киянами дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

Раніше повідомлялося, що на поразку "Динамо" від "Шахтаря" відреагував легендарний гравець і тренер київського клубу Йожеф Сабо.