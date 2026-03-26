Легенда "Динамо" зробив прогноз на матч Україна — Швеція у плейоф відбору до ЧС-2026

Йожеф Сабо / © ФК Динамо Київ

Колишній гравець і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо поділився очікуваннями від півфінального матчу плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року між збірними України та Швеції.

"Вважаю, що фаворитом у цій грі все ж є Україна. Думаю, що основний час гри завершиться бойовою, результативною нічиєю 1:1, а далі вже багато чого залежатиме від фортуни. Сподіваюся, фарт буде на боці наших хлопців, дуже на це сподіваюся, вірю в них.

Навіть незважаючи на те, що в збірній України купа травмованих і кілька дискваліфікованих гравців, Ребров все ж зібрав бойову команду — Довбика і Зінченка є ким замінити. Радує, що Яремчук начебто все ж зможе зіграти проти Швеції. Хоча ще день-два тому дивився новини, говорили, що пошкодження у нього якесь було", — цитує Сабо видання Blik.ua.

Зазначимо, що Сабо — легенда "Динамо". Він грав за "біло-синіх" від 1959 до 1969 року. В складі київського клубу чотири рази виграв чемпіонат (1961, 1966, 1967, 1968) та двічі Кубок СРСР (1964, 1966).

Також Йожеф п'ять разів був головним тренером "Динамо" (1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005, 2007). Під його керівництвом команда виграла по два чемпіонати (1994, 1996) та Кубки України (1996, 2005).

Окрім роботи з "Динамо", він двічі очолював збірну України (1994, 1996-1999).

Матч Україна — Швеція відбудеться у четвер, 26 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець цього поєдинку вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.