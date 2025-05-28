Легенда футболу та емоційний скандаліст: що відомо про нового тренера "Шахтаря" Арду Турана

Арда Туран / © Associated Press

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У вівторок, 27 травня, донецький "Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера. "Гірників" очолив турецький фахівець Арда Туран.

На посаді керманича "помаранчево-чорних" Туран замінив Маріно Пушича, якого було звільнено після завершення сезону-2024/25.

Розповідаємо детальніше про нового головного тренера "Шахтаря".

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Арда Туран – легенда європейського футболу

38-річний Туран є знаменитим турецьким футболістом, який грав на позиції півзахисника. Арда народився 30 січня 1987 року в Стамбулі. Він є вихованцем "Галатасарая", де і розпочав свою професійну кар'єру.

Разом з "Галатасараєм" він виграв чемпіонат Туреччини, став володарем Кубка і Суперкубка Туреччини.

2008 і 2009 року Туран ставав найкращим гравцем чемпіонату Туреччини і визнавався футболістом року в Туреччині.

У серпні 2011 року Арда за 12 мільйонів євро перейшов до мадридського "Атлетіко", підписавши контракт на 4 роки. Він став найдорожчим турецьким футболістом в історії.

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У складі "матрацників" Туран чудово проявив себе. Він допоміг команді виграти Лігу Європи та здобути перше за 18 років "золото" Примери. Його переможний гол у ворота "Челсі" вперше за 40 років вивів "Атлетіко" до фіналу Ліги чемпіонів.

Також Туран виграв з "матрацниками" Кубок і Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА. На його рахунку 13 голів у 127 матчах за "Атлетіко".

У липні 2015 року Арда за 34 мільйони євро перейшов до "Барселони". Із "синьо-гранатовими" він двічі виграв Ла Лігу, тричі завоював Кубок Іспанії та виборов один Суперкубок Іспанії.

Однак за період у каталонському клубі (2015-2020) Туран зіграв всього 36 матчів за "блаугранас", забивши 5 голів.

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2018 року після кількох невдалих сезонів він був відданий в оренду "Істанбулу Башакшехіру". 2020-го Туран остаточно залишив "Барселону" та приєднався до свого рідного клубу – "Галатасарая", де і завершив кар'єру футболіста 2022 року.

За збірну Туреччини він виступав від 2006 до 2017 року, зігравши 100 матчів, у яких забив 17 голів. Він є бронзовим призером Євро-2008 у складі національної команди.

Арда Туран – герой скандалів

Туран завжди був надзвичайно емоційним як на футбольному полі, так і за його межами. Наприклад, 2015 року він кинув бутсою убік лайнсмена під час матчу Кубка Іспанії, в якому захищав кольори "Атлетіко" проти "Барселони".

За цю витівку Арда міг отримати тривалу дискваліфікацію, проте дисциплінарний комітет вирішив не карати гравця, який відбувся всього лиш жовтою карткою.

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2017 року Турана усунули від виступів за збірну Туреччини за те, що він напав на журналіста, який летів разом з національною збірною до Італії.

Арда звинував репортера Біляля Месе у продажності через те, що той у своїй статті нібито написав, що Туран вибивав у Федерації футболу Туреччини бонуси за вихід збірної на чемпіонат Європи. Розгніваний Арда схопив журналіста за горло і ледь не задушив.

"Скажи мені, Біляль, ти там був? Ти був з нами, коли писав про цю проблему бонусів? З кого я вимагав гроші? З кого вимагав бонуси? Відповідай, давай. Хто змусив тебе це написати?

Що це за країна така? *** всіх, хто пустив тебе у літак. Кого я просив про гроші? Ти сучий син. Я швидше піду з футболу, ніж дозволю кому-небудь ганьбити мою честь, мою сім'ю", – кричав Туран.

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Ще один скандальний інцидент за участю Турана стався, коли він виступав в оренді за "Істанбул Башакшехір". Під час матчу чемпіонату Туреччини з "Сівасспором" хавбек обурився, що арбітри не зафіксували фол проти нього.

Туран накричав на бокового арбітра, штовхнув його, а потім погрожував розправою головному рефері. У підсумку він був дискваліфікований на 16 матчів і оштрафований на 9200 євро.

У жовтні 2018 року Туран вляпався у ще один гучний скандал, влаштувавши бійку в одному з нічних клубів Стамбула. Спортсмен напав на місцевого співака Беркая Шахіна і зламав артисту ніс.

Повідомлялося, що Туран спочатку чіплявся до дружини турецького артиста, після чого накинувся на нього самого. Після бійки співака доправили до лікарні й діагностували перелом носа.

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Через цей інцидент Турану загрожували 12,5 року в'язниці, але термін вироку для зіркого футболіста вдалося пом'якшити. Суд засудив його до 2 років 8 місяців позбавлення волі умовно.

Арда Туран – тренер

У квітні 2023 року Туран розпочав тренерську кар'єру, очоливши турецький "Еюпспор", яки на той момент виступав у Першій лізі Туреччини (другий за силою дивізіон – прим.).

За підсумками сезону-2023/24 Арда привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької Суперліги.

У сезоні-2024/25 "Еюпспор", який у січні 2025 року підписав легенду "Шахтаря" Тараса Степаненка, під керівництвом Турана посів шосте місце в турецькій Суперлізі.

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Загалом Арда на чолі "Еюпспора" провів 84 матчі: 45 перемог, 14 нічиїх та 25 поразок.

Нагадаємо, "Шахтар" став бронзовим призером УПЛ-2024/25. "Гірники" вперше за 29 років фінішували нижче другого місця в чемпіонаті України.

Незважаючи на провальний виступ у чемпіонаті, донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України, де у фіналі в серії пенальті здолав київське "Динамо".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" презентував нову форму на сезон-2025/26.

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