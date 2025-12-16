Легенда "Карпат" Самсон Годвін у подкасті Дениса Бойка: підкат Левандовському, щоденні дискотеки, конфлікт з Кварцяним

Денис Бойко та Самсон Годвін

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – інтерв'ю з "королем підкатів", рекордсменом за кількістю проведених ігор серед легіонерів "Карпат" і нігерійцем з українським серцем Самсоном Годвіном. Говорили про шлях до Європи, найяскравіші моменти у футбольній кар'єрі, адаптацію в Україні й роботу тренера.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Було два варіанти – футбол або наука": початок професійного шляху

Самсон Годвін захоплювався футболом з раннього дитинства: у чотирирічному віці хлопець вже дивився тренування дорослої команди, де його сусід грав на позиції воротаря. Згодом і сам почав ганяти у футбол: тоді у Нігерії не було футбольної академії, тож Самсон з друзями грали просто на вулиці босоніж.

"Одразу знав, що хочу стати футболістом, було 2 варіанти – футбол або наука, а вчитися тоді не хотілося"

З 16 років Самсон Годвін грав у професійному клубі в Нігерії. Згадує, що власник футбольного клубу був бізнесменом і працював не заради перемоги, а для того, щоб вигідно продати футболістів за кордон. На матчі клубу запрошували агента, який повідомляв, хто з гравців може бути цікавим у Європі чи США. Одного разу обрали Самсона, тож у 17 років він переїхав до Польщі.

"Ти мрієш грати в Європі. Знаєш чому? Це дає стабільну можливість допомагати своїй сім'ї вдома. Це інший рівень чемпіонатів"

Ділиться, що змінювати континент було не страшно: розумів, що це рішення принесе більше можливостей для розвитку. Тим паче, що один хлопець з рідного міста вже грав у Польщі. Самсон Годвін згадує і свою першу зарплату: 300 євро 2000 року.

"Карпати": переїзд до України

Після гри у польській Третій лізі Годвін отримав пропозицію з Німеччини й львівських "Карпат". Обрав другий варіант і позицію півзахисника. Адаптуватися в Україні було не складно: Годвін багато тренувався, спілкувався англійською і бачився з іншими футболістами з Нігерії, які тоді грали в чемпіонаті.

Футболіст згадує свого першого тренера в Україні – Мирона Маркевича. Каже, вдячний йому за добре ставлення, пояснення англійською, підтримку й те, що навчив "забирати" м'ячі. З командою було складніше: 18-річний хлопець одразу потрапив до основного складу і тяжко сприймав, коли на нього через помилки кричали старші колеги.

"На початку було важко через тиск, перші два роки я себе губив. Не було стабільності: грав то добре, то погано. А потім адаптувався, ми тоді вже в Першій лізі грали"

Тоді ж Годвін отримав номер 7, який до того належав Сергію Мізіну, і виробив власний, доволі жорсткий, стиль гри. Ділиться, що для нього не було різниці між тренуванням, грою в запасі чи в основному складі – кожен раз викладався на 100%, але складно сприймав поразки в єдиноборствах.

"Після невдалого забирання м'яча погано спав. Аналізував помилки вночі"

Крім того, футболіст розповів, як команда спонукала його вивчити українську мову й чи підтримує він зв'язок з колишніми колегами зараз.

Расизм і конфлікти на футбольному полі

Футбольна кар'єра Самсона Годвіна не обійшлася без неприємних моментів. Для прикладу, був випадок, коли під час гри з київським "Динамо" суперник після жорсткого відбору плюнув в обличчя Самсону, а той зробив те саме у відповідь. Сміється:

"Нащо мені плакатись арбітру, якщо у мене є рот"

Також футболіст кілька разів стикався з расизмом: від конкурентів, вболівальників, перехожих. Ділиться, що це дуже неприємно, але найчастіше обирав тактику ігнорувати образи.

"Ще в Польщі, коли мені було 17 років, з трибуни почали скидати банани. Я так плакав після гри, команда мене заспокоювала, казали не звертати уваги"

Трансфер до Казахстану і повернення до Львова

Після 7 років гри в "Карпатах" футболіст почав шукати можливості для гри в інших державах. Тоді були пропозиції з ізраїльського ФК "Маккабі" й казахстанського "Шахтаря". У команді в Ізраїлі тоді був ліміт на легіонерів, тож Годвін обрав трансфер до Казахстану.

"Мені подобалася там атмосфера в команді, але не подобався футбол. За місяць до кінця контракту я розірвав його"

Потім був сезон 2009/2010 у "Карпатах", який Самсон Годвін вважає найкращим у своїй кар'єрі.

Годвін про роботу тренера: "Зараз я почуваюся комфортно"

У січні 2014 року футболіст завершив кар'єру гравця, але продовжив працювати у структурі ФК "Карпати" на посаді тренера. Зараз тренує дітей від 6 до 16 років, а потім вони йдуть до академії. Ділиться, що у кількох вихованців є дуже великі перспективи.

"Перший рік важко, а потім ти починаєш розуміти як працювати з дітьми, як говорити з ними. Зараз легше для мене, зараз ти кайфуєш"

Годвін проходить навчання в Києві, щоб працювати й з дорослою командою. На питання, чи хотів би стати головним тренером "Карпат", відповідає:

"Я не думаю наперед, я думаю крок за кроком. Якби мені випала можливість тренувати львівські "Карпати", це було б великою честю. Це стало б вершиною моєї кар'єри"

Особисте: сім'я й життя у Львові

Самсон Годвін познайомився з дружиною на дискотеці 2009 року. Каже, майже одразу зрозумів, що у них спільне майбутнє.

"Вона була абсолютно інша: в розмовах, у сприйнятті. І кожного разу з цією жінкою я думав, як битимусь за неї. Кожен божий день"

Пара одружена вже майже 15 років і виховує двох дітей. Син грає у ДЮСШ "Карпати" на позиції центрального захисника і, як і батько, любить забирати м'ячі.

Також у подкасті Самсон Годвін розповів про гру у "Волині" й конфлікт з Кварцяним, захоплення медіафутболом, особисті принципи гри та трансформацію українського футболу протягом 20 років.

Нагадаємо, що інтерв'ю з Самсоном Годвіном вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.

