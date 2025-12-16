- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 5 хв
Легенда "Карпат" Самсон Годвін у подкасті Дениса Бойка: підкат Левандовському, щоденні дискотеки, конфлікт з Кварцяним
Дивіться новий випуск YouTube-шоу Дениса Бойка, гостем якого став легендарний футболіст львівських "Карпат" Самсон Годвін.
У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – інтерв'ю з "королем підкатів", рекордсменом за кількістю проведених ігор серед легіонерів "Карпат" і нігерійцем з українським серцем Самсоном Годвіном. Говорили про шлях до Європи, найяскравіші моменти у футбольній кар'єрі, адаптацію в Україні й роботу тренера.
Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.
"Було два варіанти – футбол або наука": початок професійного шляху
Самсон Годвін захоплювався футболом з раннього дитинства: у чотирирічному віці хлопець вже дивився тренування дорослої команди, де його сусід грав на позиції воротаря. Згодом і сам почав ганяти у футбол: тоді у Нігерії не було футбольної академії, тож Самсон з друзями грали просто на вулиці босоніж.
"Одразу знав, що хочу стати футболістом, було 2 варіанти – футбол або наука, а вчитися тоді не хотілося"
З 16 років Самсон Годвін грав у професійному клубі в Нігерії. Згадує, що власник футбольного клубу був бізнесменом і працював не заради перемоги, а для того, щоб вигідно продати футболістів за кордон. На матчі клубу запрошували агента, який повідомляв, хто з гравців може бути цікавим у Європі чи США. Одного разу обрали Самсона, тож у 17 років він переїхав до Польщі.
"Ти мрієш грати в Європі. Знаєш чому? Це дає стабільну можливість допомагати своїй сім'ї вдома. Це інший рівень чемпіонатів"
Ділиться, що змінювати континент було не страшно: розумів, що це рішення принесе більше можливостей для розвитку. Тим паче, що один хлопець з рідного міста вже грав у Польщі. Самсон Годвін згадує і свою першу зарплату: 300 євро 2000 року.
"Карпати": переїзд до України
Після гри у польській Третій лізі Годвін отримав пропозицію з Німеччини й львівських "Карпат". Обрав другий варіант і позицію півзахисника. Адаптуватися в Україні було не складно: Годвін багато тренувався, спілкувався англійською і бачився з іншими футболістами з Нігерії, які тоді грали в чемпіонаті.
Футболіст згадує свого першого тренера в Україні – Мирона Маркевича. Каже, вдячний йому за добре ставлення, пояснення англійською, підтримку й те, що навчив "забирати" м'ячі. З командою було складніше: 18-річний хлопець одразу потрапив до основного складу і тяжко сприймав, коли на нього через помилки кричали старші колеги.
"На початку було важко через тиск, перші два роки я себе губив. Не було стабільності: грав то добре, то погано. А потім адаптувався, ми тоді вже в Першій лізі грали"
Тоді ж Годвін отримав номер 7, який до того належав Сергію Мізіну, і виробив власний, доволі жорсткий, стиль гри. Ділиться, що для нього не було різниці між тренуванням, грою в запасі чи в основному складі – кожен раз викладався на 100%, але складно сприймав поразки в єдиноборствах.
"Після невдалого забирання м'яча погано спав. Аналізував помилки вночі"
Крім того, футболіст розповів, як команда спонукала його вивчити українську мову й чи підтримує він зв'язок з колишніми колегами зараз.
Расизм і конфлікти на футбольному полі
Футбольна кар'єра Самсона Годвіна не обійшлася без неприємних моментів. Для прикладу, був випадок, коли під час гри з київським "Динамо" суперник після жорсткого відбору плюнув в обличчя Самсону, а той зробив те саме у відповідь. Сміється:
"Нащо мені плакатись арбітру, якщо у мене є рот"
Також футболіст кілька разів стикався з расизмом: від конкурентів, вболівальників, перехожих. Ділиться, що це дуже неприємно, але найчастіше обирав тактику ігнорувати образи.
"Ще в Польщі, коли мені було 17 років, з трибуни почали скидати банани. Я так плакав після гри, команда мене заспокоювала, казали не звертати уваги"
Трансфер до Казахстану і повернення до Львова
Після 7 років гри в "Карпатах" футболіст почав шукати можливості для гри в інших державах. Тоді були пропозиції з ізраїльського ФК "Маккабі" й казахстанського "Шахтаря". У команді в Ізраїлі тоді був ліміт на легіонерів, тож Годвін обрав трансфер до Казахстану.
"Мені подобалася там атмосфера в команді, але не подобався футбол. За місяць до кінця контракту я розірвав його"
Потім був сезон 2009/2010 у "Карпатах", який Самсон Годвін вважає найкращим у своїй кар'єрі.
Годвін про роботу тренера: "Зараз я почуваюся комфортно"
У січні 2014 року футболіст завершив кар'єру гравця, але продовжив працювати у структурі ФК "Карпати" на посаді тренера. Зараз тренує дітей від 6 до 16 років, а потім вони йдуть до академії. Ділиться, що у кількох вихованців є дуже великі перспективи.
"Перший рік важко, а потім ти починаєш розуміти як працювати з дітьми, як говорити з ними. Зараз легше для мене, зараз ти кайфуєш"
Годвін проходить навчання в Києві, щоб працювати й з дорослою командою. На питання, чи хотів би стати головним тренером "Карпат", відповідає:
"Я не думаю наперед, я думаю крок за кроком. Якби мені випала можливість тренувати львівські "Карпати", це було б великою честю. Це стало б вершиною моєї кар'єри"
Особисте: сім'я й життя у Львові
Самсон Годвін познайомився з дружиною на дискотеці 2009 року. Каже, майже одразу зрозумів, що у них спільне майбутнє.
"Вона була абсолютно інша: в розмовах, у сприйнятті. І кожного разу з цією жінкою я думав, як битимусь за неї. Кожен божий день"
Пара одружена вже майже 15 років і виховує двох дітей. Син грає у ДЮСШ "Карпати" на позиції центрального захисника і, як і батько, любить забирати м'ячі.
Також у подкасті Самсон Годвін розповів про гру у "Волині" й конфлікт з Кварцяним, захоплення медіафутболом, особисті принципи гри та трансформацію українського футболу протягом 20 років.
Нагадаємо, що інтерв'ю з Самсоном Годвіном вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.
Гостями шоу вже були Олександр Караваєв, Артем Федецький, Андрій Ярмоленкота інші. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.