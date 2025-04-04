Легенда "Манчестер Сіті" оголосив, що залишить клуб після завершення сезону

Кевін Де Брейне / © Associated Press

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Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брейне оголосив про свій відхід з англійського клубу після завершення сезону-2024/25.

Про це 33-річний бельгійський футболіст повідомив на своїй сторнці в Instagram.

"Дорогий Манчестере. Побачивши це, ви напевно зрозуміли, до чого все йде. Я скажу прямо – ці місяці будуть для мене останніми в ролі гравця "Манчестер Сіті".

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Мені важко це писати, але як футболісти, ми всі знаємо, що зрештою цей день настане. Він настав – і ви заслуговуєте почути це від мене.

Футбол привів мене до вас і до цього міста. Я слідував за мрією, не знаючи, що це змінить моє життя. Це місто. Цей клуб. Ці люди... Вони дали мені все. В мене не було вибору, окрім як теж віддати їм все. І вгадайте що? Ми виграли все!

Подобається нам це чи ні, але час прощатися. Моя родина та я вдячні цьому місцю. Манчестер назавжди буде в паспортах моїх дітей і, що важливіше, в їхніх серцях. Він завжди буде нашим домом. Ми не можемо достатньо віддячити клубу, місту, персоналу, партнерами, друзям та родині за ці 10 років.

Кожна історія закінчується, але ця точно була найкращою главою. Давайте насолоджуватися останніми моментами разом", – написав Кевін.

Де Брейне виступає за "Манчестер Сіті" від 2015 року, коли перейшов з німецького "Вольфсбурга".

За 10 років з "городянами" бельгієць провів за клуб 413 матчів, відзначившись 106 голами та 174 результативними передачами.

У його активі 18 виграних трофеїв з манчестерським клубом, зокрема шість титулів АПЛ і перемога в Лізі чемпіонів.