- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 1 хв
Легенда "Мілана" та збірної Італії став амбасадором російського букмекера
Андреа Пірло заплямував свою репутацію співпрацею з державою-агресоркою.
Колишній футболіст "Мілана" та збірної Італії Андреа Пірло став амбасадором російського букмекера.
Про співпрацю з 46-річним італійцем компанія з держави-агресорки повідомила у своїх соцмережах.
Цю інформацію також підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Терміни та фінансові подробиці угоди невідомі. Очікується, що Пірло візьме участь у публічних заходах компанії в Москві та інших містах РФ.
Пірло протягом кар'єри футболіста грав за "Брешію", "Інтер", "Реджину", "Мілан", "Ювентус" і "Нью-Йорк Сіті". Він шість разів ставав чемпіоном Італії та двічі вигравав Лігу чемпіонів.
За збірну Італії провів 116 матчів і забив 13 голів. Разом з національною командою Андреа переміг на чемпіонаті світу-2006.
У ролі тренера Пірло очолював "Ювентус" та "Сампдорію", турецький "Карагюмрюк", а від липня 2025 року працює з ФК "Юнайтед" у чемпіонаті ОАЕ.
Раніше повідомлялося, що інший видатний італійський футболіст Франческо Тотті приїхав до Москви і оскандалився цинічною заявою.