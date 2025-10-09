ТСН у соціальних мережах

Легенда "Мілана" та збірної Італії став амбасадором російського букмекера

Андреа Пірло заплямував свою репутацію співпрацею з державою-агресоркою.

Андреа Пірло

Андреа Пірло / © Associated Press

Колишній футболіст "Мілана" та збірної Італії Андреа Пірло став амбасадором російського букмекера.

Про співпрацю з 46-річним італійцем компанія з держави-агресорки повідомила у своїх соцмережах.

Цю інформацію також підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Терміни та фінансові подробиці угоди невідомі. Очікується, що Пірло візьме участь у публічних заходах компанії в Москві та інших містах РФ.

Пірло протягом кар'єри футболіста грав за "Брешію", "Інтер", "Реджину", "Мілан", "Ювентус" і "Нью-Йорк Сіті". Він шість разів ставав чемпіоном Італії та двічі вигравав Лігу чемпіонів.

За збірну Італії провів 116 матчів і забив 13 голів. Разом з національною командою Андреа переміг на чемпіонаті світу-2006.

У ролі тренера Пірло очолював "Ювентус" та "Сампдорію", турецький "Карагюмрюк", а від липня 2025 року працює з ФК "Юнайтед" у чемпіонаті ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що інший видатний італійський футболіст Франческо Тотті приїхав до Москви і оскандалився цинічною заявою.

