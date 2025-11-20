Легенда "Шахтаря" та "Манчестер Сіті" оголосив про завершення кар'єри

Фернандінью / © Associated Press

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря", "Манчестер Сіті" та збірної Бразилії Фернандінью оголосив про завершення професійної кар'єри.

40-річний бразилець повідомив про своє рішення у середу, 19 листопада, під час виставкового благодійного матчу у Куритибі на "Арені да Байшада".

"Я вже втомився. Сьогодні я вже втомився, пробігши трохи більше 30 хвилин. У футболі більше немає нічого, що могло б мене мотивувати. Я вже досяг у ньому всього. Все, що міг отримати, я отримав. Тепер настав час насолоджуватися життям з родиною", – сказав бразилець.

Востаннє Фернандінью грав в офіційному матчі 8 грудня 2024 року за "Атлетіку Паранаенсе" проти "Атлетіку Мінейру" (0:1). Наприкінці грудня 2024-го його контракт із клубом завершився, а сторони не подовжили співпрацю. Відтоді бразилець перебував у статусі вільного агента.

Фернандінью виступав за "Шахтар" від 2005 до 2013 року, провівши у складі донецького клубу 284 матчі, в яких забив 53 голи і віддав 57 результатвиних передач.

Разом з "гірниками" він здобув 14 трофеїв – шість титулів чемпіона України, чотири Кубки України, три Суперкубки України і Кубок УЄФА.

У складі "Манчестер Сіті" бразилець п'ять разів ставав чемпіоном Англії, виграв один Кубок Англії, шість Кубків англійської ліги та один Суперкубок Англії.

Загалом за кар'єру Фернандінью зіграв 865 матчів, забив 108 голів і зробив 109 асистів.

У складі збірної Бразилії футболіст провів 53 матчі, забив два голи й 2019 року став переможцем Кубка Америки.

