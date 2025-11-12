Легенда "Шахтаря" зробив прогноз на матч Франція – Україна у відборі до ЧС-2026

Франція – Україна / © Associated Press

Колишній форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій Воробей поділився своїм прогнозом на прийдешній матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу між "синьо-жовтими" та командою Франції.

"У матчах своєї збірної завжди чекаєш позитивного результату, проте в цій грі у "синьо-жовтих" небагато шансів на успіх. Дуже складно буде протистояти швидкісним французьким виконавцям, оскільки наш захист не такий швидкий. Тим більше що на своєму полі підопічні Дідьє Дешама мають дуже потужний вигляд, тому вони і переможуть", – розповів Воробей сайту Sport.ua.

Також Андрій спрогнозував точний рахунок матчу – 3:1 на користь французів.

Воробей виступав за "Шахтар" від 1995 до 2007 року, тричі вигравши з "гірниками" чемпіонат і Кубок України. У складі збірної України (2000-2008) він провів 68 матчів і забив 9 голів, а 2006 року дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що в стартовому матчі кваліфікації на прийдешній Мундіаль, який відбувся 5 вересня у польському Вроцлаві, команда Сергія Реброва програла Франції з рахунком 0:2.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

