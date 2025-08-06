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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Легенда "Тоттенгема" став одноклубником українського футболіста у США

Сон Хин Мін перейшов до "Лос-Анджелеса".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сон Хин Мін

Сон Хин Мін / © Associated Press

Південнокорейський нападник Сон Хин Мін, який нещодавно зворушливо оголосив про свій відхід з "Тоттенгема", став гравцем "Лос-Анджелеса".

Про це повідомив офіційний сайт лондонського клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, американський клуб заплатить "шпорам" 27 мільйонів доларів – це найдорожчий вхідний трансфер в історії МЛС.

Зазначимо, що у складі "Лос-Анджелеса" виступає український захисник Артем Смоляков.

Сон Хин Мін грав за "Тоттенгем" від 2015 року, коли перейшов до лондонців з німецького "Баєра". Загалом він провів за клуб 454 матчі, забив 173 голи та віддав 101 асист.

У сезоні 2024/25 "Тоттенгем" фінішував на 17-й сходинці в АПЛ, на межі із зоною вильоту. Водночас "шпори" виграли перший єврокубковий трофей за 41 рік – Лігу Європи, здолавши у фіналі "Манчестер Юнайтед".

У червні цього року "Тоттенгем" призначив нового головного тренера. Ангелоса Постекоглу біля керма "шпор" замінив Томас Франк, який до цього очолював інший клуб АПЛ – "Брентфорд".

Раніше повідомлялося, що легенда "Баварії" Томас Мюллер також перейшов до клубу МЛС.

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