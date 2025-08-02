Легенда "Тоттенгема" зворушливо оголосив про свій відхід після 10 років у клубі (відео)

Сон Хин Мін / © Associated Press

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Південнокорейський нападник "Тоттенгема" Сон Хин Мін оголосив про своє рішення залишити лондонський клуб.

Про це 33-річний капітан "шпор" зворушливо повідомив на пресконференції, не стримавши сліз.

"Це найскладніше рішення в моїй кар'єрі. У мене залишилося багато неймовірних спогадів. Мені потрібне нове середовище, щоб рухатися вперед. 10 років – це великий термін. Я приїхав до Північного Лондона у 23 роки, фактично дитиною. Йду з клубу дорослою людиною, яка пишається собою.

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Дякую всім уболівальникам "Тоттенгема" за всю любов, яку мені подарували. Сподіваюся, що це своєчасне прощання і найкращий час для такого рішення", – наводить слова Сона офіційний сайт лондонського клубу.

Наразі невідомо, де продовжить кар'єру південнокореєць. Як повідомив журналіст Бен Джейкобс, форвард уже дав згоду на свій перехід до американського "Лос-Анджелеса", у складі якого виступає український захисник Артем Смоляков.

Сон Хин Мін грав за "Тоттенгем" від 2015 року, коли перейшов до лондонців з німецького "Баєра". Загалом він провів за клуб 454 матчі, забив 173 голи та віддав 101 асист.

У сезоні 2024/25 "Тоттенгем" фінішував на 17-й сходинці в АПЛ, на межі із зоною вильоту. Водночас "шпори" виграли перший єврокубковий трофей за 41 рік – Лігу Європи, здолавши у фіналі "Манчестер Юнайтед".

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Раніше повідомлялося, що "Тоттенгем" призначив нового головного тренера. Ангелоса Постекоглу біля керма "шпор" замінив Томас Франк, який до цього очолював інший клуб АПЛ – "Брентфорд".