Легендарна гірськолижниця зазнала моторошного падіння на Олімпіаді-2026: що відомо

Ліндсі Вонн / © Associated Press

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн зазнала жахливого падіння під час швидкісного спуску на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

41-річна американка, незважаючи на серйозну травму зв'язок коліна, яку дістала за кілька тижнів до Олімпіади, вийшла на старт швидкісного спуску та вже на початку траси зазнала жорсткого падіння.

Змагання були призупинені, оскільки американка не змогла самостійно підвестися, а медичні працівники надавали їй допомогу безпосередньо на трасі.

Зрештою гірськолижницю евакуювали з траси гелікоптером та доправили до лікарні. Про важкість її травм поки не повідомляють.

Ліндсі Вонн евакуювали з траси гелікоптером / © Associated Press

Зазначимо, що Вонн є олімпійською чемпіонкою Ванкувера-2010 у швидкісному спуску, а також бронзовою призеркою Ванкувера-2010 у супергіганті та Пхенчхана-2018 у швидкісному спуску.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.