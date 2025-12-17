Легендарний боксер Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри

Теренс Кроуфорд / © Associated Press

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри.

Про це 38-річний американець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Іду великим, не маючи більше що доводити", – написав лідер рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).

Згодом Кроуфорд детальніше прокоментував своє рішення повісити рукавички на цвях.

"Кожен боєць знає, що цей момент настане. Просто ніколи не знаєш, коли саме. Все життя я за чимось гнався. Не за поясами, не за грошима і не за заголовками. А за тим відчуттям, коли весь світ у тебе не вірить, але ти знову і знову виходиш і доводиш, що всі помиляються.

Цей спорт дав мені все. Я бився за свою родину, я бився за своє місто. Я бився за того хлопця, яким колись був. Того, у кого не було нічого, окрім мрії та пари рукавиць. І я зробив усе по-своєму. Я віддав цьому спорту кожен подих, який у мене був.

Я йду не тому, що більше не хочу битися, а тому, що виграв інший поєдинок – той, у якому ти йдеш на власних умовах. Це не прощання, це просто кінець одного бою та початок іншого", – сказав Кроуфорд.

Зазначимо, що Теренс вирушив на пенсію непереможним. В його активі 42 перемоги (31 – нокаутом) у 42 поєдинках на професійному рингу.

За свою кар'єру Кроуфорд ставав чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях, а також першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах.

Свій останній бій американець провів у вересні 2025 року, здолавши одноголосним рішенням суддів мексиканця Сауля "Канело" Альвареса і ставши абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.