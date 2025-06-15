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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Легендарний футболіст "Мілана" очолив збірну Італії

Дженнаро Гаттузо прийняв "Скуадру Адзурру" після відставки Лучано Спаллетті.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо / © Associated Press

Легендарний ексгравець "Мілана" Дженнаро Гаттузо став новим головним тренером збірної Італії.

Про це Федерація футболу Італії повідомила на своєму офіційному сайті.

47-річний італійський фахівець замінив на посаді керманича "Скуадри Адзурри" раніше звільненого Лучано Спаллетті.

Раніше Гаттузо очолював "Сьйон", Палермо, ОФІ, "Пізу", "Мілан", "Наполі", "Валенсію", "Марсель" і "Хайдук", який він залишив на початку літа цього року.

У відборі на чемпіонат світу-2026 італійці стартували з розгромної поразки від Норвегії (0:3), а потім перемогли Молдову (2:0).

Поточна турнірна таблиця групи I: Норвегія (12 очок, 4 матчі), Ізраїль (6, 3), Італія (3, 2), Естонія (3, 4), Молдова (0, 3).

Наступний поєдинок у кваліфікації на Мундіаль збірна Італії проведе 5 вересня вдома з Естонією.

Раніше повідомлялося, що Міхал Пробеж пішов у відставку з посади головного тренера збірної Польщі на тлі конфлікту із зірковим нападником "Барселони" Робертом Левандовські.

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