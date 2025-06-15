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Легендарний футболіст "Мілана" очолив збірну Італії
Дженнаро Гаттузо прийняв "Скуадру Адзурру" після відставки Лучано Спаллетті.
Легендарний ексгравець "Мілана" Дженнаро Гаттузо став новим головним тренером збірної Італії.
Про це Федерація футболу Італії повідомила на своєму офіційному сайті.
47-річний італійський фахівець замінив на посаді керманича "Скуадри Адзурри" раніше звільненого Лучано Спаллетті.
Раніше Гаттузо очолював "Сьйон", Палермо, ОФІ, "Пізу", "Мілан", "Наполі", "Валенсію", "Марсель" і "Хайдук", який він залишив на початку літа цього року.
У відборі на чемпіонат світу-2026 італійці стартували з розгромної поразки від Норвегії (0:3), а потім перемогли Молдову (2:0).
Поточна турнірна таблиця групи I: Норвегія (12 очок, 4 матчі), Ізраїль (6, 3), Італія (3, 2), Естонія (3, 4), Молдова (0, 3).
Наступний поєдинок у кваліфікації на Мундіаль збірна Італії проведе 5 вересня вдома з Естонією.
Раніше повідомлялося, що Міхал Пробеж пішов у відставку з посади головного тренера збірної Польщі на тлі конфлікту із зірковим нападником "Барселони" Робертом Левандовські.