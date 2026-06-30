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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
58
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2 хв

Легендарний футболіст розніс збірну Німеччини після вильоту на старті плейоф ЧС-2026

Лотар Маттеус переконаний, що далі команді варто рухатися з новим тренером.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Німеччини з футболу

Збірна Німеччини з футболу / © Associated Press

Колишній капітан збірної Німеччини Лотар Маттеус розкритикував виступ національної команди на чемпіонаті світу-2026, де вона сенсаційно вилетіла вже в 1/16 фіналу, програвши Парагваю в серії пенальті.

"Мені не вистачає уяви, щоб зрозуміти, як команда може розвиватися з Юліаном Нагельсманном. Після чемпіонату світу потрібно рухатися далі з новим тренером. Це вже занадто.

Я досі не розумію, навіщо сім'ї були там від самого початку турніру. Виникали питання з перельотами, бронюванням готелів — усе це обговорювалося всередині команди, і всі були незадоволені одне одним.

Одному гравцю дозволили летіти з матір'ю, іншому — з дружиною чи дітьми, а решта мали летіти звичайними комерційними рейсами.

Було багато хвилювань, увага була зосереджена не на чемпіонаті світу. Вони провели в Америці не більше двох тижнів, а всі сім'ї вже були там. Вони могли прилетіти після чвертьфіналу, якби команда досягла такого результату", — сказав Маттеус.

На ЧС-2026 збірна Німеччини посіла перше місце у групі E, розгромивши Кюрасао (7:1), здолавши Кот-д'Івуар (2:1) та сенсаційно програвши Еквадору (1:2).

В 1/16 фіналу німці у серії пенальті поступилися Парагваю (3:4) після нічиєї 1:1 в сновний і додатковий час.

В 1/8 фіналу Парагвай позмагається з переможцем матчу Франція — Швеція, який відбудеться у середу, 1 липня, о 00:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн відмовився йти у відставку після вильоту команди з ЧС-2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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