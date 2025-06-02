Легендарний Леннокс Льюїс розповів, як би діяв у бою з Усиком

Леннокс Льюїс і Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

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Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс розповів, що б робив у бою з чинним володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

59-річний британець запевнив, що точно б домінував у гіпотетичному поєдинку проти українця.

"Я б пішов уперед на Олександра Усика, показав би йому, хто я є. Я б чинив постійний тиск на нього, змушував би його рухатись. Завжди потрібно йти вперед, а не назад. Усик би відступав, у нього б не було іншого вибору", – сказав Льюїс у коментарі для Boxing Social.

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У травні 2024 року Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До українця останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону знову стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.