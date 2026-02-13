Легендарний олімпійський чемпіон підтримав Гераскевича на тлі його дискваліфікації

Фелікс Лох / © Associated Press

Реклама

Триразовий олімпійський чемпіон з санного спорту Фелікс Лох підтримав українського скелетоніста Владислава Гераскевича після його дискваліфікації на зимових Олімпійських іграх-2026.

"Мені прикро за нього, бо він не зміг виступити на Олімпіаді. Він хотів використати цей шолом, щоб вшанувати своїх колег-спортсменів. Нічого більше.

Я очікував трохи більшої чуйності від МОК. Особливо враховуючи, що він не просто порушив це питання сьогодні, а вже подав заявку деякий час тому на використання шолома. Це неймовірно прикро для нього. Мені дуже шкода його та його країну", – сказав німець у коментарі виданню Welt.

Реклама

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.

Гераскевич за спеціальною процедурою подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) через дискваліфікацію з Олімпіади-2026. 13 лютого CAS розпочав розгляд справи українського скелетоніста.

Реклама

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.