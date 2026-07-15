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Легендарний тренер готовий очолити збірну Франції після ЧС-2026
Очікується, що Зінедін Зідан замінить Дідьє Дешама біля керма "Ле Бле".
Легендарний французький футболіст і тренер Зінедін Зідан готовий очолити збірну Франції після чемпіонату світу-2026.
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 54-річний фахівець замінить Дідьє Дешама біля керма "Ле Бле". Контракт Зідана з національною командою буде розрахований до чемпіонату світу-2030.
Інший відомий інсайдер Фабріціо Романо також зазначив, що саме Зідан стане новим головним тренером збірної Франції.
Він підтвердив, що матч за третє місце ЧС-2026 стане останнім для Дешама на посаді головного тренера французької збірної.
Дешам очолив збірну Франції у липні 2012 року. Під його керівництвом "триколірні" дійшли до фіналу Євро‑2016, виграли ЧС-2018, стали срібним призером ЧС-2022 та здобули перемогу в Лізі націй 2021 року.
Зазначимо, що Зідан перебуває без роботи від 2021 року, коли залишив посаду головного тренера мадридскього "Реала".
Зідан за два періоди роботи з "вершковими" (2016–2018 та 2019–2021 роки) виграв 11 трофеїв, зокрема тричі поспіль перемагав у Лізі чемпіонів (2016, 2017, 2018).
Нагадаємо, у півфіналі ЧС-2026 збірна Франції програла Іспанії (0:2). Далі французи зіграють у матчі за третє місце з тим, хто програє у другому півфіналі Англія — Аргентина.
Раніше повідомлялося, що Дешам встановив історичний рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів на чолі національної команди.
Також ми розповідали, що Дешам пожалівся на суддівство в півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії.