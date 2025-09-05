- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
Легенди боксу Флойд Мейвезер і Майк Тайсон проведуть виставковий бій
Видатні американські боксери зустрінуться в ринзі.
Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер і ексабсолютний чемпіон надважкої ваги Майк Тайсон проведуть виставковий бій.
Обидва легендарні боксери на своїх сторінках у соцмережах повідомили, що підписали контракт на проведення поєдинку.
Бій між американцями планують організувати навесні 2026 року. Точна дата і місце проведення поєдинку будуть названі пізніше.
Станом на зараз Мейвезеру 48 років. У своєму останньому офіційному бою він у серпні 2017-го технічним нокаутом переміг зірку UFC Конора Макгрегора.
Загалом на рахунку Флойда 50 перемог (27 – нокаутом) у 50 поєдинках. Після завершення кар'єри він узяв участь вже у восьми виставкових поєдинках.
Тайсон минулого року провів перший професійний поєдинок від 2005-го, програвши блогеру Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.
59-річний "Залізний Майк" має у своєму послужному списку 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.