Легенди боксу Флойд Мейвезер і Майк Тайсон проведуть виставковий бій

Флойд Мейвезер – Майк Тайсон / instagram.com/miketyson

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер і ексабсолютний чемпіон надважкої ваги Майк Тайсон проведуть виставковий бій.

Обидва легендарні боксери на своїх сторінках у соцмережах повідомили, що підписали контракт на проведення поєдинку.

Бій між американцями планують організувати навесні 2026 року. Точна дата і місце проведення поєдинку будуть названі пізніше.

Станом на зараз Мейвезеру 48 років. У своєму останньому офіційному бою він у серпні 2017-го технічним нокаутом переміг зірку UFC Конора Макгрегора.

Загалом на рахунку Флойда 50 перемог (27 – нокаутом) у 50 поєдинках. Після завершення кар'єри він узяв участь вже у восьми виставкових поєдинках.

Тайсон минулого року провів перший професійний поєдинок від 2005-го, програвши блогеру Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.

59-річний "Залізний Майк" має у своєму послужному списку 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.