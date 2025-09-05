ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Легенди боксу Флойд Мейвезер і Майк Тайсон проведуть виставковий бій

Видатні американські боксери зустрінуться в ринзі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Флойд Мейвезер – Майк Тайсон

Флойд Мейвезер – Майк Тайсон / instagram.com/miketyson

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер і ексабсолютний чемпіон надважкої ваги Майк Тайсон проведуть виставковий бій.

Обидва легендарні боксери на своїх сторінках у соцмережах повідомили, що підписали контракт на проведення поєдинку.

Бій між американцями планують організувати навесні 2026 року. Точна дата і місце проведення поєдинку будуть названі пізніше.

Станом на зараз Мейвезеру 48 років. У своєму останньому офіційному бою він у серпні 2017-го технічним нокаутом переміг зірку UFC Конора Макгрегора.

Загалом на рахунку Флойда 50 перемог (27 – нокаутом) у 50 поєдинках. Після завершення кар'єри він узяв участь вже у восьми виставкових поєдинках.

Тайсон минулого року провів перший професійний поєдинок від 2005-го, програвши блогеру Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.

59-річний "Залізний Майк" має у своєму послужному списку 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie