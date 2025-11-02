ТСН у соціальних мережах

Легіонери "Шахтаря" потролили Попова після перемоги над "Динамо" в УПЛ

Бразильські футболісти "гірників" відповіли на резонансне висловлювання захисника "біло-синіх".

"Шахтар" – "Динамо"

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Легіонери донецького "Шахтаря" Ізакі Сілва та Вінісіус Тобіас потролили захисника київського "Динамо" Дениса Попова після перемоги в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок на "Арені Львів" завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:1.

Після завершення матчу Ізакі опублікував в Instagram-сторіз фото зі своїми одноклубниками-співвітчизниками, підписавши його словами "фейкові бразильці".

Ізакі Сілва потролив Дениса Попова / instagram.com/isaque_oficial07

Ізакі Сілва потролив Дениса Попова / instagram.com/isaque_oficial07

Схожу сторіз також виклав бразильський захисник донецького клубу Вінісіус Тобіас.

Вінісіус Тобіас потролив Дениса Попова / instagram.com/vinitobias

Вінісіус Тобіас потролив Дениса Попова / instagram.com/vinitobias

У такий спосіб бразильці відповіли Попову, який після перемоги "Динамо" над "Шахтарем" в Кубку України назвав їх "пародією" порівняно зі складами "гірників" попередніх сезонів.

Перемога в Класичному дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

У наступному турі чемпіонату України донеччани позмагаються з "Полтавою", а кияни приймуть ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 9 листопада.

Перед цим, 6 листопада, обидва клуби проведуть поєдинки основного раунду Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє проти ісландського "Брейдабліка", а "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські".

Нагадаємо, 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.

