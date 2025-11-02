- Дата публікації
- Категорія
- Проспорт
- 260
- 1 хв
Легіонери "Шахтаря" потролили Попова після перемоги над "Динамо" в УПЛ
Бразильські футболісти "гірників" відповіли на резонансне висловлювання захисника "біло-синіх".
Легіонери донецького "Шахтаря" Ізакі Сілва та Вінісіус Тобіас потролили захисника київського "Динамо" Дениса Попова після перемоги в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Поєдинок на "Арені Львів" завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:1.
Після завершення матчу Ізакі опублікував в Instagram-сторіз фото зі своїми одноклубниками-співвітчизниками, підписавши його словами "фейкові бразильці".
Схожу сторіз також виклав бразильський захисник донецького клубу Вінісіус Тобіас.
У такий спосіб бразильці відповіли Попову, який після перемоги "Динамо" над "Шахтарем" в Кубку України назвав їх "пародією" порівняно зі складами "гірників" попередніх сезонів.
Перемога в Класичному дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.
У наступному турі чемпіонату України донеччани позмагаються з "Полтавою", а кияни приймуть ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 9 листопада.
Перед цим, 6 листопада, обидва клуби проведуть поєдинки основного раунду Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє проти ісландського "Брейдабліка", а "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські".
Нагадаємо, 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.