Легкоатлетка Бех-Романчук отримала дискваліфікацію за допінг: відомий термін

Сама спортсменка свою провину заперечує.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук дискваліфікували на чотири роки через позитивний допінг-тест.

Відповідне рішення ухвалила Athletics Integrity Unit (AIU) – незалежна організація для боротьби з допінгом у легкій атлетиці.

Причиною покарання стало те, що в допінг-пробі Марини знайшли заборонену речовину – тестостерон.

Оскільки Бех-Романчук була відсторонена у травні 2025 року, то після відбуття чотирирічного "бану" вона зможе повернутися до змагань лише у травні 2029 року.

Сама спортсменка свою провину заперечує, про що написала в Instagram перед публікацією рішення AIU.

"Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт - це можливо. У моїй кар'єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюсь цим.

Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти – за своє чесне ім'я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоров'я. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині і власному здоров'ї.

Невдовзі буде оприлюднене рішення Athletics Integrity Unit, з яким я категорично не згодна. Я відмовилася підписувати будь які документи, що вимагали визнання моєї провини, бо я чесна людина і для мене важлива моя людяність та гідність. Мені боляче від того що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування. Розумію, що це викликає багато запитань – тому вже скоро я дам одне велике інтерв'ю, у якому відверто розповім усе.

А поки я прошу про розуміння, збереження приватності і підтримку для себе та своєї родини. Дякую вам за те, що залишаєтеся поруч і поділяєте мої цінності", – написала Марина.

Нагадаємо, Бех-Романчук на Олімпійських іграх-2024 в Парижі посіла передостаннє місце у фіналі змагань у потрійному стрибку. На попередніх двох Олімпіадах вона виступала в стрибках у довжину та теж залишалася без медалей.

Раніше повідомлялося, що Бех-Романчук уперше після проваленого допінг-тесту звернулася до вболівальників.

