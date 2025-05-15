Легкоатлетку Бех-Романчук відсторонили через позитивний допінг-тест

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

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Українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук тимчасово відсторонили від змагань через наявність / використання тестостерону в допінг-пробі.

Відповідне рішення ухвалила AIU (організація боротьби з допінгом в легкій атлетиці).

Рішення щодо відсторонення Марини було опубліковано 14 травня. Термін дискваліфікації наразі залишається невідомим.

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29-річна спортсменка планувала виступити у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги в Досі у п'ятницю, 16 травня.

Ці змагання повинні були стати для неї першими після Олімпіади-2024, однак тепер ім'я українки прибрали зі списку учасниць.

Нагадаємо, Бех-Романчук на Олімпійських іграх-2024 в Парижі посіла передостаннє місце у фіналі змагань у потрійному стрибку. На попередніх двох Олімпіадах вона виступала в стрибках у довжину та теж залишалася без медалей.