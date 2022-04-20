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Лемпард захопився грою Миколенка: це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий

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Лемпард захопився грою Миколенка: це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий

Associated Press

Керманич "Евертона" впевнений, що Віталій має потенціал стати важливим гравцем для його команди.

Головний тренер "Евертона" Френк Лемпард щедро розхвалив українського захисника Віталія Миколенка за його виступ у матчі 32-го туру чемпіонату Англії проти "Манчестер Юнайтед", який завершився сенсаційною перемогою мерсисайдського клубу з рахунком 1:0.

"Це найкращий матч Миколенка за "Евертон"? Повністю згоден. Він росте. І я не перебільшую. Він єдиний номінальний лівий захисник в команді після трансферу Діня. Знаю, що там може зіграти і Кенні, маємо різні рішення.

Не повинні забувати, що Миколенко прийшов у січні з іншої ліги в клуб, який перебуває під тиском. А потім ще додалося те, що відбувається в Україні. І я був захоплений його грою проти МЮ. Це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий.

Іншим крайнім захисникам, які приходять до англійської команди такого рівня, потрібен час, бо він з іншої ліги. У ситуації, яка склалася, ми повинні дати йому трохи більше часу. Але Віталію знадобилося для цього небагато часу. Він показав чудову гру, яка додасть йому впевненості. Миколенко повинен продовжувати в тому ж дусі. Він має потенціал стати для нас справді важливим гравцем", - цитує Лемпарда видання Liverpool Echo.

Після зимового переходу з київського "Динамо" 22-річний українець провів уже шість поєдинків за мерсисайдців в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Наразі "іриски" посідають 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда Лемпарда має у своєму активі 28 очок і на три бали відірвалася від зони вильоту.

Раніше повідомлялося, що після матчу проти "Манчестер Юнайтед" Миколенко отримав лист від стюарда з грошима для українців, які постраждали від повномаштабного вторгнення російських військ.

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