Лемпард захопився грою Миколенка: це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий

Лемпард захопився грою Миколенка: це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий

Керманич "Евертона" впевнений, що Віталій має потенціал стати важливим гравцем для його команди.

Головний тренер "Евертона" Френк Лемпард щедро розхвалив українського захисника Віталія Миколенка за його виступ у матчі 32-го туру чемпіонату Англії проти "Манчестер Юнайтед", який завершився сенсаційною перемогою мерсисайдського клубу з рахунком 1:0 .

"Це найкращий матч Миколенка за "Евертон"? Повністю згоден. Він росте. І я не перебільшую. Він єдиний номінальний лівий захисник в команді після трансферу Діня. Знаю, що там може зіграти і Кенні, маємо різні рішення.

Не повинні забувати, що Миколенко прийшов у січні з іншої ліги в клуб, який перебуває під тиском. А потім ще додалося те, що відбувається в Україні. І я був захоплений його грою проти МЮ. Це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий.

Іншим крайнім захисникам, які приходять до англійської команди такого рівня, потрібен час, бо він з іншої ліги. У ситуації, яка склалася, ми повинні дати йому трохи більше часу. Але Віталію знадобилося для цього небагато часу. Він показав чудову гру, яка додасть йому впевненості. Миколенко повинен продовжувати в тому ж дусі. Він має потенціал стати для нас справді важливим гравцем", - цитує Лемпарда видання Liverpool Echo.

Після зимового переходу з київського "Динамо" 22-річний українець провів уже шість поєдинків за мерсисайдців в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Наразі "іриски" посідають 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда Лемпарда має у своєму активі 28 очок і на три бали відірвалася від зони вильоту.

Раніше повідомлялося, що після матчу проти "Манчестер Юнайтед" Миколенко отримав лист від стюарда з грошима для українців, які постраждали від повномаштабного вторгнення російських військ.

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