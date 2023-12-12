Ленцергайде-2023: розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми швейцарського етапу включено спринти, гонки переслідування та масстарти.

14 – 17 грудня у швейцарському Ленцергайде відбудеться третій етап Кубка світу з біатлону-2023/24.

До програми змагань третього етапу увійшли спринти, гонки переслідування та дебютні цього сезону масстарти.

Зазначимо, що це будуть останні гонки Кубка світу з біатлону 2023 року. Четвертий етап поточного сезону Кубка світу прийматиме 4 – 7 січня 2024 року німецький Обергоф.

Розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону

14 грудня

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

15 грудня

15:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

16 грудня

13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

17 грудня

13:30 – Масстарт, 12,5 км, жінки

15:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Загальний залік Кубка світу з біатлону

За підсумками двох етапів Кубка світу з біатлону-2023/24, які відбулися у шведському Естерсунді та австрійському Гогфільцені, лідером чоловічого загального заліку є норвежець Тарьєй Бьо (290 очок), який на 9 балів випереджає шведа Себастьяна Самуельссона.

У жіночій класифікації перше місце посідає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд (271 очко). На 20 балів від неї відстає француженка Лу Жанмонно.

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