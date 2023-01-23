Ленцергайде-2023: розклад гонок чемпіонату Європи з біатлону та де дивитися

Континентальна першість триватиме від 25-го до 29 січня.

25 – 29 січня у швейцарському Ленцергайде відбудеться чемпіонат Європи з біатлону 2023 року.

До програми змагань увійшли індивідуальні гонки, спринт, переслідування, синглмікст і класична змішана естафета.

Континентальна першість стане останнім стартом перед чемпіонатом світу з біатлону, який прийматиме від 8-го до 19 лютого німецький Обергоф.

Що стосується Кубка світу з біатлону-2022/23, то змагання поновляться 2 – 5 березня сьомим етапом сезону в Нове-Мєсто (Чехія).

Розклад гонок чемпіонату Європи з біатлону

25 січня

11:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

15:00 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

27 січня

11:30 – Спринт, 7.5 км, жінки

15:00 – Спринт, 10 км, чоловіки

28 січня

11:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

14:30 – Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

29 січня

11:30 – Змішана естафета

14:30 – Одиночна змішана естафета

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

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