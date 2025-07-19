Леннокс Льюїс перед реваншем Усика з Дюбуа порівняв українця з Мухаммедом Алі

Олександр Усик / © Associated Press

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Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс перед боєм-реваншем між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа порівняв українця з легендарним Мухаммедом Алі.

"Усик – чудовий боєць. У нього дуже високий боксерський інтелект, і він заслуговує бути там, де він є зараз. Він однозначно в тій самій категорії, що й Мухаммед Алі, я і всі великі бійці.

Йому вже нічого доводити. Він міг піти ще до цього бою. Погодившись ще раз битися з Дюбуа, він ризикує. Але якщо він відчуває, що зможе це подолати – це виправданий ризик, тому що титул, який він може отримати, дуже вагомий", – наводить слова Льюїса Boxing Scene.

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Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.