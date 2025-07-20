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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
4986
Час на прочитання
2 хв

Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа

Легендарний британець пояснив, чому українець здобув перемогу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Леннокс Льюїс

Леннокс Льюїс / © Associated Press

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою-реванші.

"Дюбуа перестарався. Він дуже сильно хотів цього бою. Він хотів підійти до Усика, але не зміг. Усик чудово рухається, він великий чемпіон. Він прорахував Дюбуа. Усик продовжував робити те, що в нього виходить, особливо проти потужних панчерів. Коли ти намагаєшся наздогнати його, Усика там уже немає.

На мою думку, Дюбуа все ще молодий, він, як і раніше, може повернутися. Це важка поразка, але він все одно здатний повернутися", – наводить слова Льюїса Seconds Out.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Усик дав перший коментар після перемоги нокаутом над Дюбуа в реванші. Олександр розповів, кому присвячує свій успіх.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках. Даніель уже прокоментував поразку від Усика в реванші.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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