Леннокс Льюїс назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився своїм прогнозом на поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

58-річний британець притримується думки, що майбутній бій за звання "абсолюта" завершиться перемогою його співвітчизника. За його словами, головним аргументом на користь "Циганського короля" є перевага в габаритах.

"Я з нетерпінням чекаю, коли привітаю Ф'юрі або Усика в клубі абсолютних чемпіонів. Радий, що вони вирішили творити історію. Поєдинок повинен вийти чудовим. Хороший великий боксер переможе хорошого маленького боксера. Перевага у Ф'юрі", – написав Льюїс на своїй сторінці у Twitter.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

У послужному списку Усика, якому сьогодні, 17 січня, виповнилося 37 років, 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

В активі 35-річного Ф'юрі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия у професійному боксі.

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