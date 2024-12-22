Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Усика в реванші проти Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

Знаменитий британський боксер погодився з тим, що судді справедливо віддали перемогу українцю.

На його думку, "Циганський король" повинен був краще проявити себе для того, щоб отримати перемогу.

"Це був хороший бій. Хотів би, щоб Тайсон був трохи агресивнішим і трохи активніше йшов на Усика. Усик виграв перший поєдинок, тому Тайсону потрібно було йти на нього і мати впевненість, що він переможе в другому бою.

Рахунок на суддівських записках? Я не чув суддівські записки. Чи згоден з тим, хто переміг? Так. Можливо, Ф'юрі здається, що він виграв бій. Я не знаю. На мій погляд, він міг попрацювати трохи більше.

Усик кілька разів вільно влучив йому по корпусу, і ці очки були зараховані. Я вважаю, що судді бачили це", – наводить слова Леннокса TNT Sports Boxing.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. За підсумками 12 раундів усі троє рефері констатували тріумф українського боксера: 116-112, 116-112, 116-112.

Однак британець не визнав поразку від Усика, заявивши, що його засудили. На ці слова "Циганського короля" український боксер уже відреагував.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

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