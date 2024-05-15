Леннокс Льюїс спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився очікуваннями від прийдешнього бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку 58-річного британця, габарити "Циганського короля" дозволять йому здобути перемогу над українським боксером.

"Коли я бачу бій Усика і Тайсона Ф'юрі, я дивлюся на обох, як на різних тварин. Я дивлюся на Тайсона Ф'юрі, як на жирафа, а на Усика – як на кролика. Але тепер, після бою Тайсона Ф'юрі з Френсісом Нганну, я дивлюся на Усика, і кролик перетворився на вовка, він готовий накинутися на мене. Знаючи, що у Тайсона були розсічення на обличчі і що січка може виникнути в результаті їхнього бою, вовк побачить і відчує кров. Знаєте, що відбувається з вовком, коли це трапляється? Він стає більш шаленим. Його паща роззявлена, він готовий вступити в сутичку з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, це буде справді хороший бій.

Я вважаю Ф'юрі нестабільним, ви повинні подивитися на його життя. Він то піднімається, то опускається, він як хвиля. Бій з Нганну заскочив його на самому початку хвилі. Я думаю, що бій з Усиком заскочить його в середині хвилі, він буде набагато кращим, набагато більш зосередженим, набагато більш готовим до бою.

Ф'юрі вже був у бойовому режимі, але для перемоги в цьому бою йому потрібно не тільки бути більшим бійцем. Його ментальна концентрація має бути на 100 відсотків від тренувального табору до вечора бою – жодних чинників, які відволікають.

Цей бій, безумовно, 60 на 40 на користь Ф'юрі, але ви не знаєте, який Ф'юрі з'явиться. Однак не варто ставитися до Усика легковажно. Не думайте, що він повністю вибув з боротьби. Усе може трапитися, стилі роблять бої, і саме тому ми з нетерпінням чекаємо цього поєдинку. У кожного суперника є свої переваги.

Я думаю, що переможе той, хто більший, тому що в нього більше навичок, він може робити все, що завгодно. Ф'юрі може боксувати зблизька, на дистанції, у двох стійках, а ще він уміє добре рухатися. Його зріст – 206 см, він великий хлопець. Я вибираю того, хто більший. Це сценарій "хороший великий боксер переможе хорошого маленького". Якби у маленького хлопця були інші габарити, все було б набагато ближче", – сказав Льюїс в інтерв'ю The Ring.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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