Леннокс Льюїс висловився про майбутнє Усика та Ф'юрі після перемоги українця в реванші

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс після перемоги володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі прокоментував майбутнє обох боксерів.

Легендарний британський боксер не виключає, що Усик взагалі може завершити кар'єру. Що стосується Ф'юрі, то Льюїс хоче побачити поєдинок "Циганського короля" проти Ентоні Джошуа.

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"Усик може завершити кар'єру, якщо захоче. Він може робити все, що забажає, бо він чемпіон. Не знаю, чи відбудеться реванш між Усиком та Дюбуа. Я не хочу казати, що реванш буде, і раптом цього не станеться.

Ф'юрі вирушить до Лондона заради найбільшого поєдинку в історії. Проти Ентоні Джошуа", – сказав Льюїс у коментарі Boxing on TNT Sports.

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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