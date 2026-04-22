"Лестер" через 10 років після чемпіонства в АПЛ вилетів до третього дивізіону

"Лестер" / facebook.com/lcfc

"Лестер", який у сезоні-2015/16 мегасенсаційно став чемпіоном англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), вилетів з Чемпіоншипу.

У межах 44-го туру Чемпіоншипу "лисиці" зіграли внічию проти "Галл Сіті" (2:2), втративши шанси зберегти прописку в другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії.

За два тури до кінця команда Гарі Роветта має 42 очки та на 7 балів відстає від рятівного 21-го місця, яке посідає "Блекберн Роверс".

Зазначимо, що цього сезону з "Лестера" зняли 6 очок за порушення правил прибутковості та сталого розвитку.

Тож наступного сезону "Лестер" виступатиме у третьому за силою англійському дивізіоні. Цікаво, що ще минулої кампанії "лисиці" грали в АПЛ, але вилетіли, фінішувавши на 18-му місці.

Нагадаємо, у сезоні-2015/16 "Лестер" під керівництвом Клаудіо Раньєрі створив одну з найбільш гучних сенсацій в історії світового футболу. Команда з Каспером Шмейхелем, Джеймі Варді, Ріядом Марезом та Н'Голо Канте у складі здобула чемпіонство в АПЛ.

Також "лисиці" виграли Кубок Англії-2020/21 та Суперкубок Англії-2021. У сезоні 2016/17 клуб дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де поступився мадридському "Атлетіко".

