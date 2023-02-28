Левандовські – поза топ-10: ФІФА оприлюднила результати голосування за найкращого гравця 2022 року

Ліонель Мессі випередив Кіліана Мбаппе на вісім очок.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала підсумки голосування за найкращого гравця 2022 року, яким було визнано нападника ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Аргентинець випередив свого одноклубника Кіліана Мбаппе на вісім очок. Ще на 10 балів від молодого лідера збірної Франції відстав форвард мадридського "Реала" Карім Бензема, який і замкнув трійку найкращих.

Цікаво, що зірковий нападник ПСЖ Неймар посів лише дев'яте місце, а голеадор "Барселони" Роберт Левандовські взагалі не потрапив до топ-10, опинившись на 12-й сходинці.

Результати голосування на найкращого гравця 2022 року за версією ФІФА:

1. Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ) – 52 очки

2. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ) – 44

3. Карім Бензема (Франція, Реал Мадрид) – 34

4. Лука Модріч (Хорватія, Реал Мадрид) – 28

5. Ерлінг Голанд (Норвегія, Манчестер Сіті) – 24

6. Садіо Мане (Сенегал, Баварія) – 19

7. Хуліан Альварес (Аргентина, Манчестер Сіті) – 17

8. Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ) – 15

9. Неймар (Бразилія, ПСЖ) – 13

10. Кевін Де Брейне (Бельгія, Манчестер Сіті) – 10

11. Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал Мадрид) – 10

12. Роберт Левандовські (Польща, Барселона) – 7

13. Джуд Беллінгем (Англія, Боруссія Дортмунд) – 3

14. Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль) – 2

Нагадаємо, що 2021 року приз найкращому футболісту світу отримав Левандовські, який на той момент виступав за "Баварію".

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