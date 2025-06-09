Левандовські відмовився грати за збірну Польщі: скандальна причина

Роберт Левандовські / © Associated Press

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Нападник "Барселони" Роберт Левандовські відмовився грати за збірну Польщі.

Про це 36-річний бомбардир повідомив у себе в Instagram-сторіз.

За словами форварда, він не гратиме за національну команду допоки її головним тренером залишатиметься Міхал Пробеж.

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"Беручи до уваги обставини та втрату довіри до головного тренера збірної Польщі, я вирішив відмовитися від гри за збірну Польщі до того часу, поки він буде тренером. Сподіваюся, що мені ще вдасться зіграти для найкращих уболівальників у світі", – написав Роберт.

Раніше Левандовські не прибув на червневий збір національної команди, пославшись на моральну втому після клубного сезону. У відповідь Пробеж вирішив відібрати у нього капітанську пов'язку та віддати її Пйотру Зелінському.

На рахунку Роберта 157 матчів за збірну Польщі, в яких він забив 84 голи.

Після двох зіграних матчів у відборі на ЧС-2026 поляки з 6 очками очолюють групу G, перемігши на старті кваліфікації Литву (1:0) та Мальту (2:0).

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Наступний поєдинок у кваліфікації на Мундіаль підопічні Пробежа проведуть у вівторок, 10 червня, на виїзді з Фінляндією.