Левандовські за 23 хвилини встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

Левандовські за 23 хвилини встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

І цьому футболісту не дали "Золотий м'яч".

Зірковий форвард мюнхенської " Баварії " Роберт Левандовські продовжує демонструвати топовий рівень у Лізі чемпіонів.

Так, 33-річний поляк за підсумками матчу-відповіді 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи проти австрійського РБ "Зальцбурга" встановив історичне досягнення.

Левандовські вже до 23 хвилини поєдинку відзначився трьома забитими голами — двома з пенальті та одним із гри. Як повідомляє аналітичний портал Gracenote, це найшвидший хет-трик в історії Ліги чемпіонів. Поляк забивав від 12 до 23 хвилини.

Зазначимо, що сама дуель між "Баварією" та "Зальцбургом" завершилася з рахунком 7:1 на користь німців. Як наслідок, здобувши перемогу з загальним рахунком 8:2, мюнхенці без проблем вийшло до чвертьфіналу турніру.