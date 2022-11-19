Левандовські зізнався, чи гратиме на ЧС-2022 із синьо-жовтою пов'язкою, яку передав йому Шевченко

Роберт не збирається одягати на матчі Мундіалю капітанську пов'язку в кольорах прапора України.

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовські відповів на запитання, чи носитиме під час матчів чемпіонату світу-2022 в Катарі синьо-жовту пов'язку, подаровану йому легендарним українським футболістом Андрієм Шевченком.

За словами форварда "Барселони", цей жест мав лише символічне значення. Польський бомбардив взяв пов'язку в кольорах прапора України до Катару, але не гратиме з нею на турнірі.

"Пов'язка, передана Андрієм Шевченком, дісталася Катару. Проте не йшлося про те, щоб одягати її на матчі", – цитує Роберта польське видання Meczyki.

На груповому етапі ЧС-2022 збірна Польщі проведе матчі з командами Мексики, Аргентини та Саудівської Аравії. Перший свій поєдинок на світовій першості поляки зіграють 22 листопада проти мексиканців.

Мундіаль у Катарі стартує в неділю, 20 листопада, У матчі-відкритті ЧС-2022 збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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