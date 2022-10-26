Левандовські знову не врятував: "Барселона" вдруге поступилася "Баварії" у Лізі чемпіонів

Каталонська "Барселона" поступилася мюнхенській "Баварії" у домашньому матчі 5-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 0:3 .

Рахунок матчу відкрив на 10-й хвилині Садіо Мане. В середині першого тайму Ерік Максім Шупо-Мотінг подвоїв перевагу "мюнхенців". До кінця поєдинку "блаугранас" так і не змогли жодного разу відзначитися у воротах суперника. Зате гості встигли забити ще один гол у додатковий час – відзначився Бенжамен Павар.

У іншому матчі групи C "Інтер" знищив "Вікторію" Пльзень (4:0).

Після 5-ти турів лідирує у групі "Баварія" (15 балів), а "Барселона" (4) перебуває на третій позиції та вже точно не зіграє у плейоф ЛЧ. "Інтер" має десять очок та посідає друге місце. "Вікторія" Пльзень залишилася на дні з нулем.

Матчі 6-го туру відбудуться 1 листопада: "Баварія" – "Інтер", "Вікторія" Пльзень – "Барселона".

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