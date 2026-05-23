Левченко та Геращенко здобули подвійний подіум на етапі Діамантової ліги в Китаї
Юлія Левченко виграла "золото", а Ірина Геращенко стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги в китайському місті Сямень
Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко здобули подвійний подіум на етапі Діамантової ліги, який відбувся китайському місті Сямень.
Левченко виграла "золото", підкоривши висоту 1,99 метра. Геращенко стала срібною призеркою, показавши результат 1,97 метра.
Для Левченко це друга в кар'єрі перемога на етапі Діамантової ліги. Геращенко вперше після народження доньки взяла участь на цьому рівні.
Діамантова ліга, Сямень. Стрибки у висоту (жінки)
1. Юлія Левченко (Україна) — 1,99 метра
2. Ірина Геращенко (Україна) — 1,97 метра
3. Ламарі Дістін (Ямайка) — 1,94 метра