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Левченко вперше за два роки виграла "золото" міжнародних змагань зі стрибків у висоту
Юлія тріумфувала на етапі Континентального туру в Польщі.
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула золоту медаль на етапі Континентального туру в польській Варшаві.
27-річна українка виграла змагання з результатом 1,92 метра.
Для Юлії це перше "золото" міжнародних змагань за два роки. До сьогодні вона востаннє перемагала в лютому 2023-го на турнірі у французькому Мондевіллі.
Континентальний тур. Варшава. Стрибки у висоту (жінки)
1. Юлія Левченко (Україна) – 1,92 м
2. Крістіна Овчинникова (Казахстан) – 1,85 м
3. Алісія Висоцька (Польща) – 1,85 м
Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги в Парижі. На цих змаганнях Левченко посіла 11-те місце з результатом 1,83 метра.