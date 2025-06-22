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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Левченко вперше за два роки виграла "золото" міжнародних змагань зі стрибків у висоту

Юлія тріумфувала на етапі Континентального туру в Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юлія Левченко

Юлія Левченко / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула золоту медаль на етапі Континентального туру в польській Варшаві.

27-річна українка виграла змагання з результатом 1,92 метра.

Для Юлії це перше "золото" міжнародних змагань за два роки. До сьогодні вона востаннє перемагала в лютому 2023-го на турнірі у французькому Мондевіллі.

Континентальний тур. Варшава. Стрибки у висоту (жінки)

1. Юлія Левченко (Україна) – 1,92 м

2. Крістіна Овчинникова (Казахстан) – 1,85 м

3. Алісія Висоцька (Польща) – 1,85 м

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги в Парижі. На цих змаганнях Левченко посіла 11-те місце з результатом 1,83 метра.

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