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Левченко виграла "золото" на етапі Континентального туру в Фінляндії
Юлія тріумфувала з результатом 1,97 метра.
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко стала переможницею "золотого" етапу Континентального туру в фінському місті Турку.
28-річна уродженка Бахмута виграла змагання з результатом 1,97 метра.
"Срібло" здобула Ламара Дістін з Ямайки (1,94 м), а "бронзу" розділили шведка Луїза Екман та фінка Елла Міккола, яким підкорилася висота 1,91 м.
Континентальний тур, Турку. Стрибки у висоту (жінки)
1. Юлія Левченко (Україна) — 1,97 метра
2. Ламара Дістін (Ямайка) — 1,94 м
3-4. Луїза Екман (Швеція) — 1,91 м
3-4. Елла Міккола (Фінляндія) — 1,91 м
Це друге "золото" Левченко у трьох стартах літнього сезону. Раніше вона зі стрибком на 1,99 м тріумфувала на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені, де срібною призеркою стала інша українка Ірина Геращенко.
Також Юлія посіла четверте місце з результатом 1,91 м на етапі Діамантової ліги в Рабаті (Марокко), де "золото" завоювала українка Ярослава Магучіх.
Раніше повідомлялося, що Геращенко виграла перше міжнародне "золото" після народження доньки.
Нагадаємо, у березні Магучіх здобула "золото" ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні, а Левченко стала срібною призеркою.